Luto en el béisbol panameño: Fallece Luis Ortiz, exdirigente de la selección nacional

El béisbol panameño está de luto tras conocerse el fallecimiento de Luis Ortiz , reconocido hombre de béisbol y exdirector de la selección de Panamá en el Preclásico Mundial y el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Ortiz falleció durante la madrugada de este día, dejando un importante legado en el béisbol nacional, deporte al que dedicó gran parte de su vida y en el que contribuyó al desarrollo de numerosos peloteros que posteriormente llegaron al béisbol de las Grandes Ligas.

Luis Ortíz firmó grandes talentos

Durante su trayectoria, tuvo participación en la firma de importantes talentos panameños que alcanzaron el máximo nivel del béisbol profesional, entre ellos Randall Delgado, Christian Bethancourt y Johan Camargo.

Como dirigente, tuvo la responsabilidad de conducir a la selección nacional de Panamá en el World Baseball Classic Qualifiers (Preclásico Mundial) y en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2023, formando parte de una etapa importante para el béisbol panameño.

La Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) expresó sus condolencias por esta irreparable pérdida y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento.