Hansi Flick habló sobre la reacción de Lamine Yamal tras perder en el Balón de Oro

Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que el FC Barcelona disputará contra el Alavés, correspondiente a la undécima jornada de Liga. El entrenador alemán ha repasado la actualidad del equipo antes de afrontar el encuentro, pero ha querido comenzar su intervención con un mensaje de condolencia y apoyo a las víctimas y a los afectados por el trágico accidente ferroviario de Toledo: "Quiero enviar nuestro más sincero pésame a todos los afectados por este trágico accidente ferroviario en Toledo. Estamos con las familias que están pasando por este momento tan duro. Les enviamos toda nuestra energía positiva y todo nuestro amor".