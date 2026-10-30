FÚTBOL Fútbol Internacional -  30 de octubre de 2026 - 08:12

Hansi Flick habló sobre la reacción de Lamine Yamal tras perder en el Balón de Oro

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reaccionó sobre la Gala del Balón de Oro 2026 en Londres.

Hansi Flick habló sobre la reacción de Lamine Yamal tras perder en el Balón de Oro

Hansi Flick habló sobre la reacción de Lamine Yamal tras perder en el Balón de Oro

Foto: EFE/ Enric Fontcuberta

Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que el FC Barcelona disputará contra el Alavés, correspondiente a la undécima jornada de Liga. El entrenador alemán ha repasado la actualidad del equipo antes de afrontar el encuentro, pero ha querido comenzar su intervención con un mensaje de condolencia y apoyo a las víctimas y a los afectados por el trágico accidente ferroviario de Toledo: "Quiero enviar nuestro más sincero pésame a todos los afectados por este trágico accidente ferroviario en Toledo. Estamos con las familias que están pasando por este momento tan duro. Les enviamos toda nuestra energía positiva y todo nuestro amor".

El Balón de Oro

Flick también ha querido dedicar unas palabras de reconocimiento a Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, aunque ha defendido que Lamine Yamal también tenía méritos para llevarse el galardón. El entrenador alemán ha destacado, especialmente, la reacción del joven azulgrana: "Kane se lo merecía, pero ya sabéis cuál es mi opinión sobre Lamine: está al nivel para ganar este premio. Estoy muy orgulloso de Lamine. Reaccionó muy bien y en el entrenamiento estuvo muy concentrado. Esta es la manera de responder. Su mentalidad es muy buena para el equipo", ha asegurado.

FUENTE: EFE

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