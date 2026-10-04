Zinedine Zidane rompe el silencio sobre la situación de Cristiano con Portugal

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, aseguró que se quita el sombrero ante la carrera de Cristiano Ronaldo, a quien entrenó en el Real Madrid y quien le hizo "ganar cosas increíbles".
"No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional", destacó sobre Ronaldo, al hilo de la polémica por su reciente abandono de la concentración portuguesa en Copenhague sin explicaciones.
"Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto", completó.
Zidane y Cristiano Ronaldo ganaron muchos títulos
El actual seleccionador francés coincidió de 2016 a 2018 con Cristiano Ronaldo, tiempo en el que conquistó 9 títulos con el Real Madrid (3 Champions, 1 Liga, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 1 Supercopa de España).
Zidane asumió el banquillo francés este verano, en sustitución de Didier Deschamps, y hasta la fecha ha cosechado dos victorias a domicilio (ante Turquía y Bélgica, en sus dos primeros partidos), y un empate en su primera cita como seleccionador en casa, en París, ante Italia, el pasado viernes.
FUENTE: EFE