FUTBOL Fútbol Internacional -  4 de octubre de 2026 - 11:22

Zinedine Zidane rompe el silencio sobre la situación de Cristiano con Portugal

El francés Zinedine Zidane sobre Cristiano Ronaldo: "Me hizo ganar cosas increíbles, me quito el sombrero".

Zinedine Zidane rompe el silencio sobre la situación de Cristiano con Portugal

Zinedine Zidane rompe el silencio sobre la situación de Cristiano con Portugal

FOTO: EFE/EPA/ARMANDO BABANI

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, aseguró que se quita el sombrero ante la carrera de Cristiano Ronaldo, a quien entrenó en el Real Madrid y quien le hizo "ganar cosas increíbles".

En una rueda de prensa este domingo previa al partido de la Liga de las Naciones que 'les bleus' jugarán mañana contra Bélgica, el exfutbolista contestó así al ser consultado sobre la trayectoria internacional del delantero con Portugal y sobre si compartía la idea de que ha tenido un mal final de carrera, algo que Zidane negó rotundamente.

"No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional", destacó sobre Ronaldo, al hilo de la polémica por su reciente abandono de la concentración portuguesa en Copenhague sin explicaciones.

"Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto", completó.

Zidane y Cristiano Ronaldo ganaron muchos títulos

El actual seleccionador francés coincidió de 2016 a 2018 con Cristiano Ronaldo, tiempo en el que conquistó 9 títulos con el Real Madrid (3 Champions, 1 Liga, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 1 Supercopa de España).

Zidane asumió el banquillo francés este verano, en sustitución de Didier Deschamps, y hasta la fecha ha cosechado dos victorias a domicilio (ante Turquía y Bélgica, en sus dos primeros partidos), y un empate en su primera cita como seleccionador en casa, en París, ante Italia, el pasado viernes.

FUENTE: EFE

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