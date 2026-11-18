El español Carlos Alcaraz firmó este miércoles otro recital en las Finales ATP ante el ruso Daniil Medvedev (6-2, 6-4), al que superó con autoridad para quedarse a un paso de las semifinales, aunque acabó el encuentro con molestias físicas y los isquiotibiales vendados.

El murciano lo tiene todo de cara para clasificar a las semifinales, aunque tendrá que esperar al duelo de sus rivales de grupo Flavio Cobolli y Frances Tiafoe para certificarlo matemáticamente; el ruso, que disputa por séptima vez la también conocida como Copa de Maestros, que ganó en 2020, se lo juega a todo o nada en su próximo encuentro contra el estadounidense Tiafoe.

FUENTE: EFE