NBA: CJ McCollum sufrió lesión en la pantorilla y es baja con Hawks

El escolta de los Atlanta Hawks CJ McCollum sufrió una lesión en la pierna izquierda durante el partido del domingo en Milwaukee en la jornada de la NBA .

Tras una evaluación médica y pruebas de imagen, se le diagnosticó una distensión en la pantorrilla izquierda. McCollum será reevaluado en aproximadamente cuatro semanas , y se proporcionará información actualizada en ese momento.

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El delantero Asa Newell, que sufrió una hiperextensión del dedo gordo del pie izquierdo el 4 de noviembre en Washington, fue reevaluado ayer (16 de noviembre) por el Dr. Martin O'Malley en el Hospital for Special Surgery de Nueva York.

La reevaluación y las pruebas de imagen adicionales confirmaron la hiperextensión y revelaron una rotura de la placa plantar en el dedo gordo del pie izquierdo.

Newell fue operado hoy por el Dr. O'Malley y será reevaluado en aproximadamente cuatro meses. Se proporcionará información actualizada en ese momento.

FUENTE: NBA