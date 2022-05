Champions League: Sergio Agüero tiene su favorito para la final

Sergio Agüero vs el Real Madrid

El exfutbolista argentino Sergio Agüero expresó quién será su favorito para la final de la Champions League: “Va a estar difícil, pero creo que tiene más "chance’" el Madrid . Tiene más experiencia en finales, también cómo llegó a la final... El Liverpool le tiene un respeto, el jugador sabe que el Madrid es complicado. Aunque la verdad, es que me da igual el que gane”.

Agüero tuvo que dejar los terrenos de juegos esta temporada, debido a una arritmia. El Kun Agüero aseguró: “Pensé que me iba para arriba”.

El Kun inició en Twitch con Ibai Llanos y Courtois, portero del Real Madrid. Pero tomó la decisión de dar el salto y abrir su propio canal, donde logró gran fama. “Empecé hace dos años y medio a modo de cachondeo... No lo hago por dinero. Yo le pedía a la gente que no se suscribiese, yo no necesitaba la plata, pero ellos lo hacían, así que les dije que hicieran lo que quisieran”, dijo Agüero.