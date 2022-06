Dani Alves se despide del Barcelona por segunda ocasión 

Alves , de 39 años, volvió al Barcelona en noviembre con un contrato hasta el final de la presente temporada y este miércoles anunció que no renovará el acuerdo.

"Me gustaría agradecer a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe los feliz que soy", escribió el futbolista en un mensaje en Instagram.

Alves ha jugado un total de 408 partidos con el Barca, de los que 391 fueron en su primera etapa en el club, de 2008 a 2016, en la que ganó seis Ligas, tres Champions League y cuatro Copas del Rey.

El lateral derecho aún aspira a ser convocado por Tite para jugar con Brasil el Mundial de Qatar 2022 y jugó como titular los dos partidos que disputó la Selecao el mes pasado contra Japón y Corea del Sur.

FUENTE: AFP