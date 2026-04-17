Panamá Femenina avanza al Premundial CONCACAF W tras vencer a Cuba

La Selección de Panamá Femenina derrotó 3-0 a Cuba para de esta manera clasificar de forma invicta al Premundial CONCACAF W. Las autoras de los goles fueron obra de Ana Quintero y un doblete de Ericka Araúz.

El partido no pudo iniciar de mejor forma, cuando Karla Riley recibió una falta dentro del área para que se decretara penal. La propia Riley, como en el partido ante Aruba sería la encargada de rematarlo, pero la portera Alianne Matamoro la detuvo, dejando el balón suelto, siendo aprovechado por Ericka Araúz que tomó el rebote y mandarlo al fondo.

Tuvieron que pasar veinte minutos y desde un tiro de esquina llegó el segundo tanto, cuando en un toque de la defensora Sheyla Wanton terminó en el fondo (Durante el medio tiempo se pudo confirmar que el gol se le anotó a Ana Quintero).

Llegando a la hora de partido, apareció Shayari Camarena que metió un pase filtrado por bajo para Araúz que define por bajo ante la salida de la portera.

Premundial CONCACAF W

Al finalizar la Clasificatoria Concacaf W, las selecciones que encabecen cada grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá, los dos equipos mejor posicionados del ranking. De esta manera, el torneo contará con un total de ocho participantes.

El Campeonato Concacaf W se disputará en noviembre de 2026 y será el evento clave de la región, ya que otorgará los cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El formato de competencia arrancará directamente desde los cuartos de final y continuará con un play-in, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final. Para definir los cruces, Concacaf ordenará a las ocho selecciones del 1 al 8 según el ranking femenino de la FIFA, enfrentando al equipo mejor clasificado contra el de menor posición.

Tras los cuartos de final, las cuatro selecciones ganadoras avanzarán a semifinales y asegurarán su clasificación al Mundial de Brasil 2027. Por su parte, los equipos derrotados disputarán una fase de play-in, de la cual saldrán dos selecciones que tendrán la oportunidad de pelear por un lugar en el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo.