Panamá Femenina: "Estamos a un partido de poder estar en un Mundial", Toña Is

"Era el primer objetivo que nos habíamos puesto, el pasar esta fase, estar entre las ochos mejores, esas ocho que van a disputar el premundial y bueno, es el primer objetivo de todos", expresó la DT española.

Sobre el equipo y lo que se viene indicó: "Nos faltaba un poco eso, la contundencia arriba, lo hacíamos bien atrás, estábamos defendiendo bien, pero luego con balón se nos atragantaba un poquito el gol, pero hoy estoy orgullosa de las chicas, del esfuerzo que han hecho, del partido que han hecho, hemos tenido toda una semana para trabajar, han trabajo muy bien, ha sido una concentración extraordinaria en todos los aspectos, agradecer a la federación el que hayamos podido hacer todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha puesto a disposición a nosotros, hay que seguir, tenemos una fecha FIFA en junio que no podemos perder, tenemos que volver a ver a las chicas, porque sino es mucho tiempo ya sin estar con ellas, serían seis meses y esperando ya que llegue el mes de junio y poder estar con ellas y poder trabajar otra vez"

Del premundial señaló: "Creemos que va a ser Ranking FIFA en principio por lo que hablan, pero ya veremos, lo importante es que ya estamos allí y ahora estamos a un partido de poder estar en un Mundial, puede ser Canadá, México...estamos tranquilas, estamos queriendo seguir trabajando como estamos trabajando y con la ilusión que lo hacemos".

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