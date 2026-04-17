Panamá Femenina: "Creo que la profe ve algo en mí", Ericka Araúz

Ericka Araúz fue la protagonista del triunfo de Panamá Femenina ante Cuba luego de marcar un doblete en el cierre de la fase de Clasificatoria CONCACAF W y así dar el pase al Premundial.
Araúz, quien lleva 5 goles con el equipo de Toña Is señaló: "Se me ha estado dando la oportunidad, creo que la profe ve algo en mí y seguiré trabajando para seguir mejorando y poder seguir aportando a la selección"
Sobre el ambiente que vivieron indicó: "Desde que nos levantamos se sentía esa alegría, creo que eso lo transmitimos al campo, a disfrutar el partido, a hacer las cosas bien y más que todo trabajo en conjunto, mantenernos unidad y eso es todo".
Reacciones de Ericka Araúz