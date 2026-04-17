Adalberto Carrasquilla y Édgar Yoel Bárcenas vieron acción en la fecha 15 de la Liga MX

Los panameños Adalberto Carrasquilla y Édgar Yoel Bárcenas fueron titulares con su equipos en la jornada de este viernes en la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga MX.

El Mazatlán FC del "Mago" igualó 1-1 contra Querétaro, donde Brian Rubio al 30' (Mazatlán) y Ali Ávila al 41' (Querétaro) anotaron los goles en el Estadio El Encanto.

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Por su parte, los Pumas de "Coco" vencieron 2-0 al Atlético San Luis con gol de penal de Juninho Vieira (41') y Jordan Carrillo (87').

Los universitarios escalan momentáneamente a la segunda posición con 30 puntos y los "Cañoneros" siguen penúltimos con 12 unidades.

Números de Adalberto Carrasquilla y Édgar Yoel Bárcenas en los partidos de este viernes

Adalberto Carrasquilla: Jugó 71' minutos, tuvo 1 pase clave, 2/2 en centros, 33/36 (92%) en pases precisos, 2/2 en regates, 3/8 en duelos terrestres, 1 falta recibida, 1 despeje y una tarjeta amarilla.

Yoel Bárcenas: Jugó 78 minutos, tuvo 2/5 en centros, 44/51 (86%) en pases precisos, 1 despeje, 7 recuperaciones y 1/3 en duelos terrestres.