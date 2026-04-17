BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  17 de abril de 2026 - 22:44

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí asegura boleto a la final y espera a Bocas o Colón

La novena de Chiriquí derrotó a Panamá Oeste en el quinto partido de la Serie semifinal del Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí asegura boleto a la final y espera a Bocas o Colón

Béisbol Mayor 2026: Chiriquí asegura boleto a la final y espera a Bocas o Colón

Foto: Fedebeis

El Estadio Mariano Rivera en La Chorrera fue el escenario donde la novena de Chiriquí superó a Panamá Oeste 6-4 y aseguró su boleto a la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El receptor Erasmo Caballero fue la pieza clave a la ofensiva, sonando de 3-1 con 1 cuadrangular, 3 carreras empujadas y 1 anotada.

Darío Agrazal Jr, ex Grandes Ligas a servicio de la tropa chiricana en calidad de refuerzo, se acreditó la victoria tirando 5.1 capítulos de 8 imparables, 4 carreras (4 limpias), 1 pasaporte y 6 ponches.

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Los bocatoreños superaron a los colonenses 4-1 en el cuarto encuentro de la serie y ahora tienen ventaja de 3-1, poniéndose a un triunfo de la gran final.

Los "Tortugueros" fabricaron cuatro carreras en la alta del segundo episodio en el Estadio Roberto Mariano Bula, para encaminar el triunfo desde el inicio del compromiso.

El derecho Jorge Quiel tiró 5.2 episodios de 5 hits, 1 carrera (1 limpia), 4 bases por bolas y 1 ponche para apuntarse la victoria.

El jardinero Edwin Walden pegó 1 doble en 3 turnos con 2 carreras empujadas y 1 anotada, para ser el más destacado con el madero.

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