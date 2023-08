Erika Hernández y sus sensaciones por su debut mundialista

"Feliz por el debut y agradecerle a Dios porque me dio la oportunidad de debutar", comentó la futbolista del Plaza Amador en zona mixta.

Hernández entró de cambio al minuto 58' por Emily Cedeño y cumplió su sueño de debutar después después de estar en la banca en los dos primeros encuentros.

"Cada persona que está en el banquillo siente que es una tormenta porque uno siempre quiere jugar. Cuando el profe me llamó, no dudé, salí corriendo a calentar y mis compañeras me dijeron cuando debutaría que era mi oportunidad y agradecerle a Dios porque lo logramos".

Erika Hernández habló luego del partido ante Francia, que significó su debut en el Mundial.



"Muy feliz por el debut, agradecerle a Dios, como lo dije antes en otras entrevistas ha sido muy difícil para mi estar en el Mundial", mencionó Erika Hernández.

Tres goles para la historia

Marcarles tres goles a Francia fue algo impresionante para Panamá y sobre todo por ser los primeros en una cita mundialista. Marta Cox, Yomira Pinzón y Lineth Cedeño anotaron dichos tantos.

"Me siento campeona, aunque no avanzamos de ronda, Esto es algo histórico para nosotras y me siento muy feliz".

"Cuando anotamos los goles y estábamos jugando con mucha más actitud, creo que los franceses se cambiaron a panameños y el estadio gritaba Panamá y era una emoción linda", detalló la jugadora de 24 años.