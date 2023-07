Schiandra González: "La unión fue la clave para estar en el Mundial"

Entrenando con una sensación térmica de 9 grados centígrados, los trabajos iniciaron con la habitual entrada en calor para luego pasar a los trabajos técnico – tácticos bajo la conducción del DT, Nacho Quintana.

CONOCIENDO A SCHIANDRA GONZÁLEZ

“Estamos a tres días y las expectativas son bastante altas para nosotras. Es un sueño estar aquí pero como siempre te dije: estamos acá para competir, no solo para participar.”

Schiandra Yael González Jurado nació el 4 de Julio de 1995 en la provincia de Chiriquí (Panamá). Se graduó de la licenciatura de “Educación Física” en la Universidad Autónoma de Chiriquí y cuando no está en la cancha realiza entrenamientos personalizados de fútbol para su alumnado.

“Mucha concentración y que dé lo mejor de mí. Él nos apoya muchísimo para creer en nosotras mismas”, dijo sobre el pedido de Nacho Quintana.

“Sandrita” como es conocida en su círculo, destaca a varias personas de su entorno: su madre, quien la apoya y anima en todo momento; sus hermanos, sobrinas y abuelos; sus amigos; y hasta sus perritas, quienes ocupan un lugar muy especial en su vida. Y también menciona el nombre de Hugo Olmedo, asistente del DT Quintana en la Selección Mayor Femenina, quien la ayudó a creer en ella misma en el mundo del fútbol.

“La unidad fue la clave de todo en el repechaje. Gracias a eso conseguimos el sueño que es estar aquí”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffepafut%2Fstatus%2F1682515924832727041%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false “QUEREMOS COMPETIR”



Schiandra González: “No vinimos a participar, sino que queremos competir”.



Continúa la cuenta regresiva de cara al debut de #PanamáMayor Brasil este 24 de julio.



3 días para que diga presente en la @FIFAWWC .#TodosyTodasSomosPanamá pic.twitter.com/lyqM7IY7nB — FEPAFUT (@fepafut) July 21, 2023

“Cundo quise empezar a jugar fútbol no tuve a alguien que me apoyara porque siempre me recalcaban la importancia de los estudios, pero una vez que los logré concretar mi mamá entendió lo que significaba el fútbol para mí. A partir de allí, ella es la persona de la cual recibo muchos ánimos, apoyo en todo momento; si me caigo es la primera que me levanta y me anima a seguir y a que pueda ver las distintas situaciones de otra manera. Y de verdad se lo agradezco muchísimo porque su apoyo significa mucho para mí”, expresó Schiandra.

En la Liga de Fútbol Femenino (LFF), Schiandra ha jugado en San Francisco FC, Santa Gema, Atl. Chiriquí, Tauro FC y CD Plaza Amador. Este año tuvo un gran rendimiento y se consagró campeona con el Tauro FC.

Su Debut: con la selección fue el 24 de marzo del 2018 en un duelo entre Trinidad y Tobago 1-1 Panamá – en Couva, Trinidad y Tobago. Desde aquel entonces y hasta el día de hoy, Schiandra se ha ganado un lugar en las distintas convocatorias del DT, Nacho Quintana.

FUENTE: FEPAFUT