Wendy Natis: "Estoy contenta con el trabajo de cada una de mis compañeras" 

"Feliz con mi grupo, siento que compitieron hasta el último minuto y no tuvimos la dicha de concretar los goles aunque nos acercamos bastante a su arco. Ellas si estuvieron la certeza de anotar las que tuvieron", inició la defensora de 20 años

Con un solitario gol de Allyson Swaby al inicio de la segunda parte (56), Jamaica derrotó 1-0 a Panamá, este sábado en Perth (Australia), un resultado que elimina a las canaleras y que además complica el pase a octavos de final de Brasil, que antes perdió contra Francia por 2-1.

"Sabemos que el equipo no se quedó atrás, salió a responder, pero estoy contenta con el trabajo de cada una de mis compañeras", añadió .

"Seguiré disfrutando, sabemos que con Francia no es un partido fácil, pero tampoco imposible. Quiero competir y por lo menos llevarme una victoria o un empate, además de representar bien a Panamá Femenina", destacó sobre el partido ante Francia el 2 de agosto en el cierre de la fase de grupos.

"Me quedo con el sacrifico, con los rivales que he enfrentado y feliz por la linda experiencia que he vivido", culminó la jugadora del América de Cali de Colombia.