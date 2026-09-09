César Blackman es el primer panameño en jugar dos temporada en Champions League

El lateral derecho César Blackman sigue haciendo historia y se convirtió en el primer panameño en jugar dos temporadas en la UEFA Champions League, ambas con el Slovan Bratislava.

César Blackman fue el primer panameño en jugar Champions League, lo hizo en la temporada 2024-2025 y ahora hace lo propio en la temporada 2026-2027.

César Blackman haciendo historia con Panamá

Blacki debutó en Champions League contra el Celtic de visita, en un partido que perdieron 5-1 y el fue titular, luego jugó ante el Manchester City perdieron 4-0 de locales, en la siguiente fecha jugó contra el Milan de local y cayeron 3-2.

En esa temporada también jugó contra el Atlético de Madrid de locales y cayeron 3-1, en todos estos duelos fue titular con partido completo, hasta que llegó el juego ante Stuttgart de local y fue sustituido al 89', perdieron 3-1.

Su último partido fue de visita ante el Bayern Múnich con derrota 3-1 y jugó partido completo donde recibió una amarilla.

Esta temporada inicia su camino con el partido ante los bicampeones el PSG.