MAREA ROJA Marea Roja -  8 de septiembre de 2026 - 18:29

Thomas Christiansen al mando de la Selección de Panamá hasta 2030

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que Thomas Christiansen estará al mando de la Selección de Panamá hasta el 2030.

Thomas Christiansen al mando de la Selección de Panamá hasta 2030

Thomas Christiansen al mando de la Selección de Panamá hasta 2030

FOTO / FPF

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que Thomas Christiansen estará al mando de la Selección de Panamá hasta el 2030.

La FPF había comunicado el pasado mes de julio a través Comité Ejecutivo, continuidad al proyecto deportivo iniciado en 2020 con Thomas Christiansen como entrenador de la Selección de Panamá Mayor Masculina.

"¡La historia continúa! Thomas Christiansen sigue al mando de la Selección Mayor Masculina de Panamá por los próximos cuatro años. El 2030 nos espera", destacó la Federación Panameña de Fútbol en sus redes sociales.

Thomas Christiansen finalmente hablará con los medios de comunicación luego de la renovación como entrenador de la selección de Panamá y estará acompañado de Jaime Penedo porque también estará encargado de las selecciones juveniles.

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