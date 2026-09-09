MLB: Batazo de Edmundo Sosa es opacado por su recorrido de bases

Edmundo Sosa entró de emergente en la novena entrada para los Phillies con el partido 6-4, remolcó una carrera, pero su recorrido de bases generó polémica.

Cuando hablas de partidos, hablas de detalles insignificantes”, expresó el mánager interino Don Mattingly después del partido. “La mayoría de las veces, no les prestas atención. Piensas en el jonrón, el batazo decisivo o el out que no conseguiste. Hay partidos en los que detalles insignificantes te cuestan carreras, oportunidades perdidas te cuestan el partido”.

Jugada de Edmundo Sosa

Sosa remolcó a Stott, su batazo pegó contra la pared entre el central y el derecho, pero el panameño se quedó apreciando el recorrido de la pelota como si estuviera seguro de que se iría de HR. El batazo quedó en doble, pero pudo ser triple, y los Phillies luego no lograron impulsar a "Mundito" para el empate con los turnos fallidos de J.T. Realmuto, Derek Hill y Kyle Schwarber.

“Me sorprendió un poco cuando levanté la vista y vi dónde estaba”, añadió Mattingly. “Porque normalmente, cuando la pelota sale desde ahí, uno piensa que es un triple. La pelota también está un poco alta. No la vi, pero estaba pensando, me preguntaba por qué no había salido tan lejos como debería”.