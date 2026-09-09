Veraguas United vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J8 de la LPF FOTO / LPF

Dos de los equipos que están en la lucha para avanzar a la siguiente ronda del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF); el Veraguas United y el Alianza FC.

El equipo de Felipe Borowski marcha segundo en la Conferencia Oeste con 10 puntos. Vienen de caer 3-1 en su visita a Colón ante el Árabe Unido.

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