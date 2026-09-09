LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de septiembre de 2026 - 10:14

Veraguas United vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J8 de la LPF

Dos de los equipos que están en la lucha para avanzar a la siguiente ronda del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF); el Veraguas United y el Alianza FC.

Veraguas United vs Alianza FC: Fecha

Veraguas United vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J8 de la LPF

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Dos de los equipos que están en la lucha para avanzar a la siguiente ronda del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF); el Veraguas United y el Alianza FC.

El equipo de Felipe Borowski marcha segundo en la Conferencia Oeste con 10 puntos. Vienen de caer 3-1 en su visita a Colón ante el Árabe Unido.

Por su parte que el quipo de Jair Palacios es tercero en la Conferencia Este y también suma 10 unidades. Sacaron un empate en el Estadio Rommel Fernández 1-1 ante el San Francisco en su último compromiso.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Veraguas United vs Alianza FC

Fecha: Domingo 13 de septiembre

Horas: 6:15 P.M.

Lugar: Estadio "Toco" Castillo

Dónde ver: A través de las pantallas de RPC

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