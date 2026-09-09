Veraguas United vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J8 de la LPF

Dos de los equipos que están en la lucha para avanzar a la siguiente ronda del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF); el Veraguas United y el Alianza FC.
Por su parte que el quipo de Jair Palacios es tercero en la Conferencia Este y también suma 10 unidades. Sacaron un empate en el Estadio Rommel Fernández 1-1 ante el San Francisco en su último compromiso.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Veraguas United vs Alianza FC
Fecha: Domingo 13 de septiembre
Horas: 6:15 P.M.
Lugar: Estadio "Toco" Castillo
Dónde ver: A través de las pantallas de RPC