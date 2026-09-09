FÚTBOL Fútbol Internacional -  9 de septiembre de 2026 - 09:15

Thibaut Courtois pone una "pausa" a su carrera internacional con Bélgica

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha acordado con el nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, no disputar la próxima Nations League.

Thibaut Courtois 

Thibaut Courtois 

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El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha acordado con el nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, no disputar la próxima campaña de la Nations League aunque seguirá disponible para las eliminatorias de clasificación para la Eurocopa.

"He tomado la decisión de no disputar toda la campaña de la Liga de Naciones con los Diablos Rojos. Salvo que el seleccionador tenga problemas por lesiones, en cuyo caso podría ser convocado excepcionalmente", declaró Courtois al diario belga 'Het Laatste Nieuws'.

El guardameta, de 34 años, precisó que su decisión no supone su retirada de la selección belga y aseguró que volverá a estar disponible para la fase de clasificación para la próxima Eurocopa.

Courtois explicó que Van Bommel aceptó su decisión, aunque el técnico le advirtió de que no podrá garantizarle la titularidad cuando regrese al combinado nacional.

"Si el portero que disputa la Liga de Naciones convence, Van Bommel podría seguir con él. Pero quiero luchar por mi puesto. Quiero demostrar que vuelvo a ser el número uno", señaló.

FUENTE: EFE

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