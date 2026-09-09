CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  9 de septiembre de 2026 - 08:23

Champions League: Partidos para hoy miércoles 9 de septiembre

Repasa los partidos que hay para hoy en la UEFA Champions League donde se estrena Cristian Martínez y César Blackman con el Slovan Bratislava.

Champions League: Partidos para hoy miércoles 9 de septiembre

Champions League: Partidos para hoy miércoles 9 de septiembre

Repasa los partidos que hay para hoy en la UEFA Champions League donde se estrena Cristian Martínez y César Blackman con el Slovan Bratislava que se miden ante el campeón, el PSG.

"Fulo" se estrena en el torneo, por lo que sería el cuarto panameño en disputar esta competición luego que ayer Andrés Andrade debutara con el LASK Linz.

Por otra parte, uno de los favoritos del torneo, el FC Barcelona recibe al Feyenoord.

Partidos para hoy en la J1 de la fase de liga de la UEFA Champions League

  • FC Barcelona vs Feyenoord en el Spotify Camp Nou a las 11:45 A.M.
  • Stuttgart vs Viking en la Arena Stuttgart a las 11:45 A.M.
  • PSG vs Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes a las 2:00 P.M.
  • Liverpool vs Atlético de Madrid en Anfield a las 2:00 P.M.
  • Sporting CP vs Galatasaray en el Estadio José Alvalade a las 2:00 P.M.
  • Napoli vs Arsenal en el Estadio Estadio Diego Armando Maradona a las 2:00 P.M.

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