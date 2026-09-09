Champions League: Partidos para hoy miércoles 9 de septiembre

Repasa los partidos que hay para hoy en la UEFA Champions League donde se estrena Cristian Martínez y César Blackman con el Slovan Bratislava que se miden ante el campeón, el PSG.

"Fulo" se estrena en el torneo, por lo que sería el cuarto panameño en disputar esta competición luego que ayer Andrés Andrade debutara con el LASK Linz.

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