Champions League: Arbeloa reveló el estado de Kylian Mbappé para duelo ante el City

Álvaro Arbeloa respondió a las preguntas de los medios de comunicación un día antes del encuentro ante el Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League (Martes 3:00 pm), donde ya tienen ventaja de 3-0 en el global.

El entrenador dijo: “Quiero ver al mismo Real Madrid que en la ida. No tenemos otro objeto que salir a ganar, que es a lo que nos obliga este escudo. Con la misma humildad, compromiso y sacrificio que tuvimos en la ida, incluso más porque sabemos que este campo no es nada fácil y que les van a empujar mucho sus fans. No podemos salir con otra mentalidad que no sea ir a ganar este partido. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana".

¿Rinde mejor el equipo sin Mbappé?

"Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien de la plantilla del Real Madrid, del esfuerzo que están haciendo muchos de esos jugadores y del nivel y la calidad de todos ellos. Estoy feliz de que, sin tener al mejor jugador del mundo, la gente hable muy bien de cómo está el equipo".

Bellingham y Mbappé

“Bellingham ha sido el que ha querido venir con sus compañeros para estar con el equipo. Va a continuar y hacer una parte del entrenamiento, pero no estará mañana. Yo estoy muy feliz de verle cada vez más cerca y de sentirle. Va a ser muy importante que sus compañeros le vean ya entrenando y mañana antes del partido, en el descanso o después. Es un jugador que va a ser unos de los líderes, y ya lo es. Es muy importante que esté aquí con nosotros. Mbappé ya está disponible, así que mañana veréis".

FUENTE: REAL MADRID