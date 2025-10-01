Champions League: Arsenal superó al Olympiacos y sigue invicto

Segundo partido y segunda victoria: el Arsenal cumplió con una trabajada victoria 2-0 en casa contra el Olympiacos griego, este miércoles en la segunda jornada de la Champions Leagu e , y continúa en el grupo de equipos igualados con pleno de triunfos en lo alto de la clasificación.

El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador en el minuto 13 empujando a placer a la red tras llegar al rechace de un balón que su compañero sueco Viktor Gyokeres había enviado al palo.

Martinelli ya había anotado el primer tanto de su equipo en la victoria en Bilbao ante el Athletic en la primera jornada.

La sentencia del partido - Champions League

La tranquilidad gunner no llegó hasta el descuento final, cuando Bukayo Saka puso el 2-0 definitivo.

Sin poder firmar el segundo hasta entonces, los griegos, ordenados defensivamente, dieron puntualmente sustos a los londinenses con sus contragolpes.

En el 20, un disparo del portugués Daniel Podence fue salvado por el arquero español David Raya y en el 67 se anuló un tanto a otro portugués, Chiquinho.

FUENTE: AFP