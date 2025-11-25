EN VIVO

Champions League

Champions League: Arsenal único equipo con récord perfecto tras quinta jornada

Champions League: EN VIVO tabla de posiciones jornada 5

Champions League: EN VIVO tabla de posiciones jornada 5

Champions League - 

Sigue a continuación la tabla de posiciones de la jornada 5 de la fase liga de la UEFA Champions League.

La fase liga de la UEFA Champions League continua, esta vez con su jornada 5, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.

Live Blog Post

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Arsenal - 15
  2. PSG - 12
  3. Bayern Múnich - 12
  4. Inter - 12
  5. Real Madrid - 12
  6. Borussia Dortmund - 10
  7. Chelsea - 10
  8. Sporting CP - 10
  9. Manchester City - 10
  10. Atalanta - 10
  11. Newcastle - 9
  12. Atlético de Madrid - 9
  13. Liverpool - 9
  14. Galatasaray - 9
  15. PSV - 8
  16. Tottenham - 8
  17. Bayern Leverkusen - 8
  18. FC Barcelona - 7
  19. Qarabag - 7
  20. Napoli - 7
  21. Olympique de Marsella - 6
  22. Juventus - 6
  23. Mónaco - 6
  24. Pafos - 6
  25. Union SG - 6
  26. Brujas - 4
  27. Athletic Club - 4
  28. Eintracht Frankfurt - 4
  29. Copenhagen - 4
  30. Benfica - 3
  31. Slavia Praga - 3
  32. Bodo/Glimt - 2
  33. Olympiacos - 2
  34. Villarreal - 1
  35. Kairat Almaty - 1
  36. Ajax - 0

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: El Atalanta entierra al Eintracht en escasos cinco minutos

El Atlético de Madrid gana al Inter in extremis en Champions League

Champions League: Arsenal derrota al Bayern Múnich en Londres

Recomendadas

Últimas noticias