Champions League: Arsenal único equipo con récord perfecto tras quinta jornada

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League
Posición - Equipo - Puntos
- Arsenal - 15
- PSG - 12
- Bayern Múnich - 12
- Inter - 12
- Real Madrid - 12
- Borussia Dortmund - 10
- Chelsea - 10
- Sporting CP - 10
- Manchester City - 10
- Atalanta - 10
- Newcastle - 9
- Atlético de Madrid - 9
- Liverpool - 9
- Galatasaray - 9
- PSV - 8
- Tottenham - 8
- Bayern Leverkusen - 8
- FC Barcelona - 7
- Qarabag - 7
- Napoli - 7
- Olympique de Marsella - 6
- Juventus - 6
- Mónaco - 6
- Pafos - 6
- Union SG - 6
- Brujas - 4
- Athletic Club - 4
- Eintracht Frankfurt - 4
- Copenhagen - 4
- Benfica - 3
- Slavia Praga - 3
- Bodo/Glimt - 2
- Olympiacos - 2
- Villarreal - 1
- Kairat Almaty - 1
- Ajax - 0