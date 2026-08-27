Champions League: Cristian Martínez y César Blackman jugará ante PSG e Inter

El Slovan Bratislava se convirtió en el último clasificado a la fase de liga de la UEFA Champions League con los panameños Christian Martínez y César Blackman como protagonistas.

"Fulo" anotó el gol decisivo al Celja, anotado a los 100 minutos de tiempo jugado y así sellar el pase.

Mientras que César Blackman volverá a disputar esta fase luego que en la temporada 24-25 donde en los ocho partido que disputaron, los perdieron todos, recibiendo 20 goles en contra.

Rivales del Slovan Bratislava en la UEFA Champions League

Inter de Milán

PSG

Real Betis

AS Roma

Shakhtar

Lille

Stuttgart

LASK Linz

El equipo de los panameños se medirá ante grandes rivales, en escenarios que tendrán muchos reflectores y con estrellas del más alto calibre en sus filas.