Champions League: Cristian Martínez y César Blackman jugará ante PSG e Inter

El Slovan Bratislava se convirtió en el último clasificado a la fase de liga de la UEFA Champions League con los panameños Christian Martínez y César Blackman como protagonistas.
Mientras que César Blackman volverá a disputar esta fase luego que en la temporada 24-25 donde en los ocho partido que disputaron, los perdieron todos, recibiendo 20 goles en contra.
Rivales del Slovan Bratislava en la UEFA Champions League
- Inter de Milán
- PSG
- Real Betis
- AS Roma
- Shakhtar
- Lille
- Stuttgart
- LASK Linz
El equipo de los panameños se medirá ante grandes rivales, en escenarios que tendrán muchos reflectores y con estrellas del más alto calibre en sus filas.