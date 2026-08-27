Champions League Champions League -  27 de agosto de 2026 - 14:12

Champions League: Cristian Martínez y César Blackman jugará ante PSG e Inter

Cristian Martínez se vistió de héroe para el Slovan Bratislava para que el equipo clasificara a la fase de liga de la UEFA Champions League.

César Blackman y Cristian Martínez

César Blackman y Cristian Martínez

FOTO / SLOVAN BATRISLABA

El Slovan Bratislava se convirtió en el último clasificado a la fase de liga de la UEFA Champions League con los panameños Christian Martínez y César Blackman como protagonistas.

"Fulo" anotó el gol decisivo al Celja, anotado a los 100 minutos de tiempo jugado y así sellar el pase.

Mientras que César Blackman volverá a disputar esta fase luego que en la temporada 24-25 donde en los ocho partido que disputaron, los perdieron todos, recibiendo 20 goles en contra.

Rivales del Slovan Bratislava en la UEFA Champions League

  • Inter de Milán
  • PSG
  • Real Betis
  • AS Roma
  • Shakhtar
  • Lille
  • Stuttgart
  • LASK Linz

El equipo de los panameños se medirá ante grandes rivales, en escenarios que tendrán muchos reflectores y con estrellas del más alto calibre en sus filas.

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