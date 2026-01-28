Champions League Champions League -  28 de enero de 2026 - 18:03

Champions League: Fecha, hora y dónde ver sorteo de play-offs

Repasa todos los detalles del sorteo de playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, a celebrarse en Nyon, Suiza.

Champions League: Fecha

Champions League: Fecha, hora y dónde ver sorteo play-offs

FOTO: UEFA

El sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará el viernes 30 de enero de 2026.

En el sorteo participan los equipos que terminan entre el noveno y el 24.º puesto en la fase liga. Los ocho mejores equipos de la fase liga se clasificaron automáticamente para los octavos de final.

¿Qué equipos entran en el sorteo de los play-offs eliminatorios de la Champions League?

Los 16 equipos participantes se confirmaron tras la conclusión de la fase liga.

Cabezas de serie

  • Real Madrid (ESP)
  • Inter (ITA)
  • PSG (FRA)
  • Newcastle (ENG)
  • Juventus (ITA)
  • Atleti (ESP)
  • Atalanta (ITA)
  • Leverkusen (GER)

No cabezas de serie

  • B. Dortmund (GER)
  • Olympiacos (GRE)
  • Club Brugge (BEL)
  • Galatasaray (TUR)
  • Monaco (FRA)
  • Qaraba (AZE)
  • Bodø/Glimt (NOR)
  • Benfica (POR)

FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SORTEO PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

  • Fecha: Viernes, 30 de enero de 2026
  • Hora: 6:00 a.m.
  • Lugar: Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog Posting en rpctv.com

FUENTE: UEFA

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

El FC Barcelona anuncia nueva lesión de Pedri

Champions League: Newcastle goleó al PSV y sigue en la pelea

Recomendadas

Últimas noticias