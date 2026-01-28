Champions League: Fecha, hora y dónde ver sorteo de play-offs

El sorteo de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26 se celebrará el viernes 30 de enero de 2026.
¿Qué equipos entran en el sorteo de los play-offs eliminatorios de la Champions League?
Los 16 equipos participantes se confirmaron tras la conclusión de la fase liga.
Cabezas de serie
- Real Madrid (ESP)
- Inter (ITA)
- PSG (FRA)
- Newcastle (ENG)
- Juventus (ITA)
- Atleti (ESP)
- Atalanta (ITA)
- Leverkusen (GER)
No cabezas de serie
- B. Dortmund (GER)
- Olympiacos (GRE)
- Club Brugge (BEL)
- Galatasaray (TUR)
- Monaco (FRA)
- Qaraba (AZE)
- Bodø/Glimt (NOR)
- Benfica (POR)
FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SORTEO PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE
- Fecha: Viernes, 30 de enero de 2026
- Hora: 6:00 a.m.
- Lugar: Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el Live Blog Posting en rpctv.com
FUENTE: UEFA