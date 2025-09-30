Champions League: Inter gana con doblete de Lautaro Martínez

Con un doblete de Lautaro Martínez, el Inter de Milán cumplió sin excesivas complicaciones con una victoria en casa por 3-0 ante el Slavia de Praga, este martes en la segunda jornada de la Champions League .

Después de ganar 2 a 0 en Países Bajos al Ajax en la primera jornada, el club lombardo, vigente subcampeón del torneo, suma ya 6 puntos y está en el grupo de cabeza de la clasificación, junto a Real Madrid y Bayern de Múnich.

Lautaro Martínez fue la figura

Lautaro Martínez fue el encargado de romper la resistencia de los checos, que duró media hora: en el 30, el campeón mundial argentino aprovechó un error del guardameta Jindrich Stanek para robarle el balón y firmar el 1-0.

El neerlandés Denzel Dumfries, en su caso asistido por Marcus Thuram, amplió la cuenta poco después (2-0, 34).

En la segunda parte, Lautaro firmó el segundo de su cuenta particular cuando en el 65 empujó a placer a la red un balón servido en bandeja de plata por Alessandro Bastoni.

Este partido era el primero en jugarse en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) desde que la alcaldía de Milán aprobara el martes la venta a los dos principales clubes de su ciudad (Inter y AC Milan), que procederán a su demolición para levantar un nuevo recinto ultramoderno en lugar del vetusto y emblemático recinto actual.

