Champions League: Willian Pacho, un destacado ecuatoriano con la mira en la Final

Willian Pacho, defensa internacional ecuatoriano del PSG, destacó este miércoles, tras la clasificación para la final de la Champions League , que su equipo tiene “una gran pasión y hambre por querer ganar”.

“Muy feliz, muy contento, significa mucho trabajo y mucho esfuerzo. Tenemos un gran equipo, una gran pasión y gran hambre de querer ganar”, expresó el futbolista en declaraciones a Movistar+ sobre el pase a su segunda final seguida en el torneo.

“Muy contento por el equipo, por el esfuerzo que hemos hecho. Esto demuestra lo grandes que somos, las grandes cosas que hacemos y con humildad y mucho trabajo hemos sacado esto adelante”, valoró el central, que admitió que, en el encuentro de ida, se quedó “con una sensación que podía haber hecho un poco más” en el triunfo por 5-4.

Pese a la ventaja, el defensa recalcó que su equipo vino “a ganar” al encuentro de vuelta en Múnich. “No vinimos a empatar o marcar un resultado. Defensivamente estoy muy feliz con el grupo”, afirmó.

Su equipo se adelantó en el marcador a los dos minutos y 20 segundos. “Al principio tuvimos esa ocasión, fue muy clara, y luego sufrimos un poco. Eso marca la diferencia un poco al grupo, que cuando hay que sufrir lo hacemos y, cuando hay que atacar, atacamos”, destacó.

FUENTE: EFE