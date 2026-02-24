CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  24 de febrero de 2026 - 16:50

Champions League: Newcastle, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen a 8vos

Sigue el minuto a minuto de los partidos de esta tarde en la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League con tres partidos.

Champions League: Newcastle

Champions League: Newcastle, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen a 8vos

Sigue el minuto a minuto de los partidos de esta tarde en la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League con tres partidos.

Live Blog Post

Resultados

  • Newcastle 3-2 Qarabag (9-3)
  • Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos (2-0)
  • Inter 1-2 Bodo/Glimt (2-5)
Live Blog Post

76' Descuentan los italianos

Akessandro Bastoni de rodilla bajo el arco anota, el portero intentó salvar, pero el árbitro indicó que el balón traspasó la raya.

Live Blog Post

72' Asalto noruego

Centro de Hauge por derecha para Hakon Evjen que controla y remata cruzado el segundo tanto del Bodo/Glimt

Live Blog Post

70' Inter lo intenta

Inter busca anotar tres goles a poco menos de 20 minutos para que finalice el encuentro.

Live Blog Post

58´Aprovechó el rechace

Bodo/Glimt marca, luego que Jens Hauge empujó el balón que quedó suelto tras una parada de Sommer.

Live Blog Post

56' Fallan el penal, pero marcan

Elvin Jafarguliyev aprovecha un rechace del portero tras un penal.

Live Blog Post

52' Desde las alturas

Sven Botman de cabeza marca el tercer gol inglés

Live Blog Post

50' Llegó el descuento

Camilo Durán se mete al área, remata cruzado para anotar para el Qarabag.

Live Blog Post

Medio tiempo

Newcastle tiene un global de 8-1 ante Qarabag luego del 2-0 al medio tiempo.

Bayer Leverkusen y Olympiacos igualan sin goles. Ventaja para los alemanes de dos a cero en el global.

Bodo Glimt e Inter igualan sin goles con ventaja en el global para los noruegos 3-1

Live Blog Post

40' Qarabag quiere el suyo

Dos chances claras pero buena respuesta del portero Aaron Ramsdale.

Live Blog Post

28' Inter aprieta

Tiro de esquina cobrado por Di Marco, remate de cabeza que ataja el portero. En casi media hora ha disparo 9 veces el conjunto italiano.

Live Blog Post

6' No pierden el tiempo

Joelinton pone el segundo gol de los ingleses.

Live Blog Post

4' Newcastle aumenta ventaja global

Tonali toma un balón suelto en el área chica para abrir el marcador del partido.

Live Blog Post

Partidos de vuelta de playoff de la UEFA Champions League

  • Newcastle vs Qarabag en St. James Park
  • Bayer Leverkusen vs Olympiacos en el Bay Arena
  • Inter vs Bodo/Glimt en el Estadio San Siro

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: El Newcastle United avanza a Octavos de Final con triunfo en llave ante Qarabag

Champions League: Equipos clasificados a octavos de final

Champions League: Bodo Glimt deja en el camino al Inter de Milán y avanza a 8vos de Final

Recomendadas

Últimas noticias