Champions League: Arsenal le ganó al Napoli gracias a Martin Odegaard

El Arsenal venció este miércoles al Napoli (0-1) en su estreno en la Champions League , en un encuentro que el conjunto de Mikel Arteta dominó y que terminó por desatascar Martin Odegaard, tras una actuación estelar, con un gran disparo desde la frontal en el minuto 75.

Era una incógnita cómo iba a plantear el técnico del Nápoles, Massimiliano Allegri, el encuentro, sobre todo después de las dudas sembradas en el arranque liguero y con la baja de Scott McTominay por una arritmia benigna, una ausencia que afectaba al pulmón del equipo, a la pareja de Kevin De Bruyne.

El técnico optó por la prudencia ante un Arsenal crecido y sólido, con novedades en el once. Arteta dejó en el banquillo a Riccardo Calafiori y apostó por la pareja de centrales formada por Ezri Konsa y Piero Hincapié. También hubo cambios en el pivote, con descanso para Myles Lewis-Skelly en favor de Mikel Merino. Viktor Gyökeres ocupó el '9'. Un estreno europeo plagado de rotaciones.

El partido arrancó con una posesión equilibrada, el juego repartido entre ambos campos y un ritmo parejo. El conjunto londinense se mostró más incisivo, pero el partenopeo demostró que sabe responder y hacer daño entre líneas; ambos, aun con esto, fueron poco eficaces de cara a puerta.

El Arsenal intentó tomar la iniciativa con Odeegard como cerebro. Las ocasiones más claras de la primera mitad fueron para los 'gunners', como la que tuvo Merino en el minuto 22, un remate en el corazón del área que se marchó por encima del larguero y que a punto estuvo de ser un déjà vu del tanto con España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

El equipo del sur de Italia trató de devolver los golpes ingleses, pero con tiros flojos y poca concreción. El Arsenal comenzó a sentirse cómodo con el balón e inició su búsqueda del gol, que estuvo a punto de llegar en el minuto 44 a cargo de Bukayo Saka, que falló una ocasión clamorosa.

Tras el paso por el túnel de vestuarios, el Arsenal se hizo con el control y se encontró con el juego que le caracteriza. El Nápoles intentó responder con un doble cambio en el que entraron Costantino Favasuli y Antonio Vergara. No sirvieron, como sí lo hicieron las entradas de Bruno Guimaraes, Christos Tzolis o Kai Havertz en el Arsenal, que terminó por imponerse.

Martin Odegaard decidió el partido

Al final, fue Odegaard quien demostró ser, una vez más, un jugador diferencial, con un disparo de excelsa calidad desde la frontal que golpeó en el palo para abrir la lata. El noruego fue decisivo, el mejor jugador sobre el césped y la apuesta clara de Arteta. Este miércoles, además, artífice de los tres primeros puntos.

Se salvó el Nápoles del segundo con un despeje milagroso bajo palos del español Rafa Marín. Pero no se encontró el conjunto partenopeo, que estuvo a punto de sorprender a falta de dos minutos, con un De Bruyne frustrado después de que ningún compañero pescara un balón envenenado en el punto de penalti.

El duelo cayó del lado de Arteta. Ambos entrenadores conocen lo que es perder una final de 'Champions'; Allegri, de hecho, hasta en dos ocasiones, con el Juventus en 2015 (contra el Barcelona) y en 2017 (contra el Real Madrid). El máximo histórico del Nápoles en la competición son cuartos de final. En su camino en la fase liga, visitarán el feudo del Villareal en la próxima jornada.

Mientras que el Arsenal de Arteta, uno de los favoritos, afronta esta temporada con el sabor amargo de haber perdido la final la pasada campaña contra el París Saint-Germain; recibirán en casa en el próximo encuentro al Lille.

FUENTE: EFE