Levante vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J5 de LaLiga

El FC Barcelona buscará seguir con su pleno de victorias luego de su último triunfo en LaLiga por 5-0 ante el Valencia.

En su siguiente partido, en su estreno en la UEFA Champions League, volvieron a marcar 5 goles, tras derrotar 5-1 al Feyenoord.

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De sus cinco partidos oficiales, en cuatro han logrado anotar la "manita" de goles.

Su rival de turno será el Levante que viene de igualar sin goles ante el Málaga y ocupan el puesto 11 con 5 unidades.

La temporada pasada el Barca ganó los dos partidos, de visitante ganaron 3-2 y en casa vencieron 3-0.

Fecha, hora y dónde seguir el Levante vs FC Barcelona

Fecha: Domingo 13 de septiembre

Hora: 9:15 A.M.

Lugar: Estadio Ciudad de Valencia

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes