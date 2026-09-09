Levante vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J5 de LaLiga

El FC Barcelona buscará seguir con su pleno de victorias luego de su último triunfo en LaLiga por 5-0 ante el Valencia.
De sus cinco partidos oficiales, en cuatro han logrado anotar la "manita" de goles.
Su rival de turno será el Levante que viene de igualar sin goles ante el Málaga y ocupan el puesto 11 con 5 unidades.
La temporada pasada el Barca ganó los dos partidos, de visitante ganaron 3-2 y en casa vencieron 3-0.
Fecha, hora y dónde seguir el Levante vs FC Barcelona
Fecha: Domingo 13 de septiembre
Hora: 9:15 A.M.
Lugar: Estadio Ciudad de Valencia
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes