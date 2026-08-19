FUTBOL Champions League -  19 de agosto de 2026 - 16:08

Champions League: Cristian Martínez y César Blackman igualaron con el Celje en la ida del playoffs

El Slovan Bratislava con los panameños Cristian Martínez y César Blackman no pasaron del empate en la ida del playoffs de la Champions League.

Champions League: Cristian Martínez y César Blackman igualaron con el Celje en la ida del playoffs

Champions League: Cristian Martínez y César Blackman igualaron con el Celje en la ida del playoffs

FOTO: SLOVAN BRATISLAVA

En un emocionante encuentro de ida del playoffs para la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027, el Slovan Bratislava con los panameños Cristian Martínez y César Blackman de titulares, igualó 1-1 con el NK Celje de Eslovenia.

El eslovaco Roman Cerepkai abrió el marcador al minuto 15' con asistencia del "Fulo" para darle ventaja a su equipo en el Tehelné pole.

La reacción de la visita llegó rápidamente al 41' con un gol de Milot Avdyli.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 26 de agosto desde las 2:00 p.m. en el Z'dezele Stadium.

Números de Cristian Martínez y César Blackman vs Celje - Champions League

Cristian Martínez: El pivote de 29 años jugó 84' minutos, brindó 1 asistencia, tuvo de 2/3 en centros, 32/36 (89%) en pases precisos, 3 recuperaciones y 0/2 en duelos aéreos.

César Blackman: El lateral de 28 años jugó los 90' minutos, tuvo 0/4 en centros, 37/50 en pases precisos (74%), 1 falta recibida, 0/1 e regates, 4/9 en duelos terrestres y 1/1 en duelos aéreos.

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