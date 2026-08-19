Champions League: Cristian Martínez y César Blackman igualaron con el Celje en la ida del playoffs

En un emocionante encuentro de ida del playoffs para la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027, el Slovan Bratislava con los panameños Cristian Martínez y César Blackman de titulares, igualó 1-1 con el NK Celje de Eslovenia.

El eslovaco Roman Cerepkai abrió el marcador al minuto 15' con asistencia del "Fulo" para darle ventaja a su equipo en el Tehelné pole.

¡Todo se define en la vuelta! El Slovan Bratislava y el Celje empataron 1-1 en la ida de los playoffs a la Champions League. Cristian Martínez dio asistencia y jugó 84 minutos y César Blackman jugó todo el encuentro. #UCL #ChampionsRPC pic.twitter.com/f178g5J04L

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La reacción de la visita llegó rápidamente al 41' con un gol de Milot Avdyli.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 26 de agosto desde las 2:00 p.m. en el Z'dezele Stadium.

Números de Cristian Martínez y César Blackman vs Celje - Champions League

Cristian Martínez: El pivote de 29 años jugó 84' minutos, brindó 1 asistencia, tuvo de 2/3 en centros, 32/36 (89%) en pases precisos, 3 recuperaciones y 0/2 en duelos aéreos.

César Blackman: El lateral de 28 años jugó los 90' minutos, tuvo 0/4 en centros, 37/50 en pases precisos (74%), 1 falta recibida, 0/1 e regates, 4/9 en duelos terrestres y 1/1 en duelos aéreos.