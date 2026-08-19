Champions League: Cristian Martínez y César Blackman igualaron con el Celje en la ida del playoffs

En un emocionante encuentro de ida del playoffs para la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027, el Slovan Bratislava con los panameños Cristian Martínez y César Blackman de titulares, igualó 1-1 con el NK Celje de Eslovenia.
La reacción de la visita llegó rápidamente al 41' con un gol de Milot Avdyli.
El encuentro de vuelta se jugará el próximo miércoles 26 de agosto desde las 2:00 p.m. en el Z'dezele Stadium.
Números de Cristian Martínez y César Blackman vs Celje - Champions League
Cristian Martínez: El pivote de 29 años jugó 84' minutos, brindó 1 asistencia, tuvo de 2/3 en centros, 32/36 (89%) en pases precisos, 3 recuperaciones y 0/2 en duelos aéreos.
César Blackman: El lateral de 28 años jugó los 90' minutos, tuvo 0/4 en centros, 37/50 en pases precisos (74%), 1 falta recibida, 0/1 e regates, 4/9 en duelos terrestres y 1/1 en duelos aéreos.