Champions League: Andrés Andrade y LASK Linz goleados por Celtic en la ida de playoffs

El Celtic dio un importante paso hacia la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 al imponerse este miércoles 3-0 al LASK Linz de Andrés Andrade, en el partido de ida de los playoffs disputado en Celtic Park, en Glasgow.

Nada más comenzar el partido, el panameño demostró su capacidad con los pases largos a profundidad. A los 26 segundos mandó uno para Moses Usor que remató de zurda para anotar, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego.

El conjunto escocés salió decidido a tomar el control de la eliminatoria y encontró el camino del gol en el minuto 26, cuando Benjamin Nygren abrió el marcador para desatar la celebración de los aficionados locales.

La ventaja se amplió antes del descanso. En el minuto 38, Camilo Durán apareció para marcar el 2-0 y dejar al Celtic con una cómoda diferencia al término de los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, el equipo dirigido por Martin O'Neill mantuvo la presión y volvió a golpear en el minuto 67. Nuevamente Durán fue protagonista al firmar su doblete y establecer el definitivo 3-0.

Andrés Andrade y LASK buscarán hacer algo en la vuelta

Con este resultado, el Celtic afrontará el partido de vuelta con una ventaja de tres goles y sin haber recibido anotaciones en casa. El segundo duelo de la eliminatoria se disputará el martes 25 de agosto en Austria, donde el LASK buscará una remontada que le permita arrebatarle al conjunto escocés el boleto a la fase de liga.