Champions League: Partidos para hoy en los Play-offs con panameños en acción

Las últimas siete plazas para la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 encontrarán sus dueños en los play-offs, donde los panameños César Blackman y Cristian Martínez verán acción con el Slovan Bratislava de Eslovaquia, mientras que Andrés Andrade lo hará con el Lask Linz de Austria en los encuentros de ida.