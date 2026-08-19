Las últimas siete plazas para la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 encontrarán sus dueños en los play-offs, donde los panameños César Blackman y Cristian Martínez verán acción con el Slovan Bratislava de Eslovaquia, mientras que Andrés Andrade lo hará con el Lask Linz de Austria en los encuentros de ida.
CHAMPIONS LEAGUE Champions League - 19 de agosto de 2026 - 08:41
Champions League: Partidos para hoy en los Play-offs con panameños en acción
Repasa a continuación los partidos a disputarse este miércoles 19 de agosto en los playoffs de la Champions League.
Partidos para hoy miércoles 19 de agosto en los playoffs de la Champions League
- Hapoel Beer-Sheva vs Sabah Futbol Klubu en el Estadio Turner (2:00 pm)
- Celtic vs LASK Linz en el Celtic Park (2:00 pm)
- Slovan Bratislava vs Celje en el Tehelné pole (2:00 pm)
- N.E.C. Nijmegen vs Bodø/Glimt en el Goffertstadion (2:00 pm)
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