Panameño Cristian Martínez asiste de gran manera en play-off de Champions League

El mediocampista panameño Cristian Martínez se lució de arranque en duelo de ida de los play-off de la UEFA Champions League entre el Slovan Bratislava de Eslovaquia y el NK Celje, equipo de Eslovenia.

Martínez, mediocampista de 29 años de edad de inmediato ayudó a su equipo en crucial duelo como locales en el Tehelné pole, con una asistencia al mejor estilo de "Fulo", sin dar un balón por perdido, a pesar de la dificultad.

Asistencia de Cristian Martínez

La jugada arrancó con el Slovan manteniendo la posesión de la pelota y con el capitán Tigran Barseghyan enviando un filtrado a línea de fondo desde la banda derecha, una pelota a la cual Martínez llegó exigiéndose con todo, barriéndose para cambiar la trayectoria del balón al área y ver la llegada de su delantero para la anotación.

El joven atacante eslovaco Roman Cerepkai aprovechó y mandó el balón al fondo sobre el minuto 15' del partido, para abrir el marcador con una asistencia con mucha "garra" del reciente fichaje del Slovan Bratislava, Cristian Martínez.

"Fulo" por momentos pisa área y rompe líneas como un segundo delantero, ejerciendo también mucha presión ante la salida del rival, que tratan de tocar la pelota de lado y lado.