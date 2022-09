Champions League: Potter debuta con empate en el Chelsea vs Salzburgo

Al comienzo de la segunda parte Raheem Sterling abrió el marcador (48) pero Noah Okafor acalló a la hinchada local (75).

El joven delantero suizo de 22 años ya marcó en el empate 1-1 de la semana pasada ante el otro favorito de la llave, el Milan.

Los italianos, que ganaron 3-1 al Dinamo Zagreb en San Siro, lideran el grupo E, por delante del equipo croata y el Salzburgo, con el Chelsea como inesperado colista.

Extrañan a Tuchel

En el minuto 21, en referencia al año que ganaron la Champions, los aficionados del Chelsea aplaudieron a Tuchel.

El grupo de hinchas "We Are The Shed" (nombre de una de las gradas de Stamford Bridge) había lanzado la iniciativa en Twitter unas horas antes del partido.

Todos los aficionados no se levantaron, pero los aplausos fueron unánimes, mientras se escuchaba el cántico 'We've got Super Tommy Tuchel' (Tenemos a Super Tommy Tuchel).