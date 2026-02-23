Champions League: Real Madrid está invicto de local ante rivales portugueses

El Real Madrid encara la vuelta de la ronda de acceso a los octavos de final de la Champions League , tras el triunfo en Lisboa ante el Benfica (0-1), con la historia a su favor, tras no perder de local nunca en su historia contra un club portugués en 11 enfrentamientos, de los que ganó diez.

El Oporto es el club portugués al que más se enfrentó el Real Madrid en competición europea: doce encuentros. De los seis que jugó en la capital de España, venció cinco y empató en uno, 1-1 en el último precedente en 2003, en la sexta jornada de la fase de grupos.

Antes, le derrotó 1-0 en la vuelta de los octavos de final en 1979 y 2-1 en la ida de octavos de 1987. El resto estuvieron encuadrados en la fase de grupos: 4-0 en 1997, 3-1 en 1999 y 1-0 en 2002.

Ante el resto de rivales portugueses, el Real Madrid siempre venció en su estadio. Solamente en una ocasión en una eliminatoria, en otra competición como la entonces denominada Copa de la UEFA, cuando la temporada 1994-1995 derrotó 1-0 al Sporting de Portugal en dieciseisavos de final (1-0).

Ante el mismo club, que puede ser su rival en octavos de final si supera al Benfica, se midió en el Santiago Bernabéu en 2000, goleando 4-0, y en 2016, con un triunfo por 2-1, ambos de la fase de grupos.

Duelos entre Real Madrid y Benfica

El historial de partidos ante clubes portugueses se completa con un enfrentamiento en el Bernabéu ante el Benfica, con victoria 1-0 en la vuelta de cuartos de final de la Copa de Europa 1965, y el duelo ante el Braga en la fase de grupos de 2023 que resolvió con un cómodo 3-0.

El cara a cara de duelos con el Benfica sigue estando igualado. Le derrotó en su primer encuentro en la final de la Copa Latina en 1957, 1-0 con gol de Di Stéfano en el Santiago Bernabéu, cayendo cinco años después en la final de la Copa de Europa 1962, 5-3 en Amsterdam, donde de nada sirvió al Real Madrid el triplete de Ferenc Puskás.

El Benfica también se impuso en la única eliminatoria entre ambos clubes, los cuartos de final de la campaña 1964-1965, tras golear 5-1 en Lisboa y caer 2-1 en Madrid con Eusebio como gran protagonista, autor de dos tantos en la ida y el gol portugués en la vuelta.

En la actual edición de la Liga de Campeones se reencontraron 51 años después con hasta tres enfrentamientos consecutivos. Los dos primeros cayeron uno para cada equipo. El 4-2 de la última jornada de la fase de liga, sacó al Real Madrid del top ocho y clasificó al equipo de Jose Mourinho, gracias a un cabezazo de su portero, Trubin, en la última jugada del tiempo añadido.

El conjunto madridista se tomó la revancha con su primer triunfo del enfrentamiento en Da Luz, 0-1 con un gran gol de Vinícius Junior que pone en ventaja al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, que tiene en su mano el pase a octavos de final, ronda en la que es un fijo desde la temporada 1996-1997.

FUENTE: EFE