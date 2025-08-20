Champions League: Resultados del miércoles 20 de agosto en la ida de los play-offs

Este miércoles 20 de agosto se disputaron los partidos de ida en los play-offs de la UEFA Champions League, etapa que da acceso directo a la fase de liga.
El sorteo de la Fase Liga de esta Champions League, con la presencia de los principales equipos, tendrá lugar el jueves 28 de agosto.
Resultados en la ida de los play-offs de la UEFA Champions League
Martes:
Ferencvaros (HUN) - Qarabag (AZE) 1 - 3
Estrella Roja (SRB) - Pafos (CYP) 1 - 2
Glasgow Rangers (SCO) - Brujas (BEL) 1 - 3
Miércoles:
Bodoe/Glimt (NOR) - Sturm Graz (AUT) 5 - 0
Celtic (SCO) - Kairat Almaty (KAZ) 0 - 0
Basilea (SUI) - FC Copenhague (DEN) 1 - 1
Fenerbahçe (TUR) - Benfica (POR) 0 - 0
FUENTE: AFP