Champions League: EN VIVO tabla de posiciones de la jornada 4

Champions League - 

Repasa cómo marcha la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League donde se disputa la cuarta jornada.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. PSG - 9
  2. Bayern Múnich 9
  3. Inter - 9
  4. Arsenal - 9
  5. Real Madrid - 9
  6. Borussia Dortmund - 7
  7. Manchester City - 7
  8. Newcastle - 6
  9. FC Barcelona - 6
  10. Liverpool 6
  11. Chelsea- 6
  12. Sporting Lisboa -6
  13. Qarabag - 6
  14. Galatasaray 6
  15. Tottenham - 4
  16. PSV -4
  17. Atalanta -4
  18. Olympique de Marsella 3
  19. Atlético de Madrid - 3
  20. Club Brujas - 3
  21. Athletic -3
  22. Frankfurt - 3
  23. Napoli 3
  24. Union SG - 3
  25. Juventus - 2
  26. Bodo / Glimt - 2
  27. Mónaco -2
  28. Slava Praga - 2
  29. Pafos - 2
  30. Bayer Leverkusen - 2
  31. Villarreal - 1
  32. Copenhague -1
  33. Olympiacos - 1
  34. Kairat Almaty - 1
  35. Benfica - 0
  36. Ajax - 0

