Champions League: XI confirmado del FC Barcelona vs Slavia Praga

La Champions League vuelve a escena para el FC Barcelona. Los culers se enfrentan al Slavia Praga en la jornada 7 de la competición europea. El último precedente europeo ya queda lejos: el duelo ante el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou el pasado 9 de diciembre. Ahora, sin embargo, el contexto cambia radicalmente. El equipo deja atrás la comodidad de casa para adentrarse en el clima adverso de la República Checa, donde el termómetro marcará temperaturas bajo cero y el ambiente promete ser tan frío como exigente.

Los de Hansi Flick llegan al enfrentamiento tras un periodo intenso: campeones de la Supercopa, clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey y con un tropiezo reciente en LaLiga ante la Real Sociedad. Europa, sin embargo, no permite distracciones. La Champions exige máxima concentración, especialmente cuando el objetivo es tan claro como ambicioso: terminar entre los ocho mejores equipos de la fase y asegurar el billete directo a los octavos de final.

Los culés marchan en la posición 15 con 10 unidades.

Alineación del FC Barcelona vs Slavia Praga - Champions League

Joan García, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López, Raphinha, Roony y Robert Lewandowski.

