Champions League: XI confirmado del FC Barcelona vs Slavia Praga

La Champions League vuelve a escena para el FC Barcelona. Los culers se enfrentan al Slavia Praga en la jornada 7 de la competición europea. El último precedente europeo ya queda lejos: el duelo ante el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou el pasado 9 de diciembre. Ahora, sin embargo, el contexto cambia radicalmente. El equipo deja atrás la comodidad de casa para adentrarse en el clima adverso de la República Checa, donde el termómetro marcará temperaturas bajo cero y el ambiente promete ser tan frío como exigente.
Los culés marchan en la posición 15 con 10 unidades.
Alineación del FC Barcelona vs Slavia Praga - Champions League
Joan García, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López, Raphinha, Roony y Robert Lewandowski.
FUENTE: FC BARCELONA