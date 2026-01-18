LaLiga: Mikel Oyarzabal lidera triunfo de la Real Sociedad ante el FC Barcelona

La Real Sociedad superó al FC Barcelona por marcador de 2-1 en duelo por la jornada de la competición española (LaLiga) desde el Estadio de Anoeta en San Sebastián.

Los culés intentaron controlar el partido en la primera media hora, con el buen manejo del español Pedri, tras un inicio emocionante de partido, con acciones en ambos arcos.

Luego sobre el minuto 32' Mikel Oyarzabal apareció con remate de pierna izquierda para abrir el marcador.

Los dirigidos por el DT Hansi Flick lo intentaron pero se fueron al descanso con la derrota parcial.

Segundo tiempo de goles en la Real Sociedad vs FC Barcelona

El actual líder de LaLiga reaccionó y sobre el 70' Marcus Rashford empató las acciones, pero luego al 71' de inmediato Gonçalo Guedes volvió a poner la ventaja para los locales.

Los atacantes culés lo intentaron con todo sobre el final, pero sin poder igualar las acciones, a pesar de que Soler fue expulsado, dejando con 10 a su onceno.

La Real Sociedad termina sumando 3 puntos, para hacer 24.