Champions League: XI del FC Barcelona para duelo ante Olympiacos

Este martes (11:45 a.m), el Estadio Olímpico de Montjuic volverá a vestirse de gala para acoger un nuevo duelo de la UEFA Champions League . El FC Barcelona recibe al Olympiacos , y lo hace con un objetivo claro: reencontrarse con la victoria en Europa después de la derrota contra el PSG (2-1), también en casa.

Así pues, los azulgranas buscarán recuperar sensaciones, pese a haber empezado con buen pie en la primera jornada con un triunfo en el campo del Newcastle (1-2). El Olympiacos, por su parte, también llega con ganas de redención: perdió contra el Arsenal hace un par de semanas (2-0) y había empatado en su debut europeo frente al Pafos (0-0). De esta manera, ambos equipos comparten un mismo reto: sumar tres puntos y ganar peso en la clasificación.