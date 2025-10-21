Champions League Champions League -  21 de octubre de 2025 - 10:37

Champions League: XI del FC Barcelona para duelo ante Olympiacos

El onceno del FC Barcelona está definido para medirse al Olympiacos en la tercera fecha de la UEFA Champions League.

FOTO: FC BARCELONA

Este martes (11:45 a.m), el Estadio Olímpico de Montjuic volverá a vestirse de gala para acoger un nuevo duelo de la UEFA Champions League. El FC Barcelona recibe al Olympiacos, y lo hace con un objetivo claro: reencontrarse con la victoria en Europa después de la derrota contra el PSG (2-1), también en casa.

Así pues, los azulgranas buscarán recuperar sensaciones, pese a haber empezado con buen pie en la primera jornada con un triunfo en el campo del Newcastle (1-2). El Olympiacos, por su parte, también llega con ganas de redención: perdió contra el Arsenal hace un par de semanas (2-0) y había empatado en su debut europeo frente al Pafos (0-0). De esta manera, ambos equipos comparten un mismo reto: sumar tres puntos y ganar peso en la clasificación.

XI DEL FC BARCELONA VS OLYMPIACOS - CHAMPIONS LEAGUE

Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Dro, Pedri, Lamine Yamal, Fermín y Marcus Rashford.

