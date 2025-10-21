Champions League: XI del FC Barcelona para duelo ante Olympiacos

Este martes (11:45 a.m), el Estadio Olímpico de Montjuic volverá a vestirse de gala para acoger un nuevo duelo de la UEFA Champions League. El FC Barcelona recibe al Olympiacos, y lo hace con un objetivo claro: reencontrarse con la victoria en Europa después de la derrota contra el PSG (2-1), también en casa.
XI DEL FC BARCELONA VS OLYMPIACOS - CHAMPIONS LEAGUE
Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Marc Casadó, Dro, Pedri, Lamine Yamal, Fermín y Marcus Rashford.