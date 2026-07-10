Mundial 2026: Erling Haaland y sus "vikingos" amenazan el sueño de los "Three Lions"

La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca este sábado seguir haciendo historia en el Mundial 2026, cuando la selección de Noruega e Inglaterra se enfrenten en Miami por un puesto en las semifinales, aguas completamente inhóspitas para el combinado nórdico.

El ariete del Manchester City es la principal amenaza para Los Tres Leones, que acostumbran a sufrirlo cada fin de semana en la Premier League, e intentarán 'secarlo' por un día en el Hard Rock Stadium de Miami.

En busca de seguir avanzando en el Mundial 2026

El encuentro también cuenta con otros noruegos como Martin Odegaard, el capitán del Arsenal y actual campeón de la liga inglesa, que conoce al milímetro los entresijos del fútbol de las islas y será el encargado de manejar el timón de Noruega.

Estos son los primeros cuartos de final de un torneo mayor -Mundial o Eurocopa- para la selección escandinava, una cota que alcanzaron después de un sorprendente triunfo contra Brasil por 2-1 en el último partido.

El propio Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos en lo que va de Mundial y autor de ambos tantos ese día, aseguró el jueves en una rueda de prensa que la victoria ante la Canarinha fue "una locura", antes de recordar que el encuentro contra Inglaterra será "súper especial" por tratarse no sólo de la liga en la que juega, sino también del país donde nació.

Sin embargo, Noruega ha llegado a estas instancias por mérito propio. Constituida por una generación dorada de futbolistas en la que también destaca el colchonero Alexander Sorloth, lograron la primera clasificación mundialista del país desde 1998, superando a Italia en el grupo.

Una vez en el torneo, sólo cayeron en la primera fase contra Francia (1-4), en un encuentro donde su técnico, Stale Solbakken, dio descanso a los más habituales de cara a las eliminatorias.

Ese respiro puede ser fundamental en Miami el sábado, cuando se espera una sensación térmica próxima a los 40 grados centígrados al comienzo del partido.

FUENTE: EFE