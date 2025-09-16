Champions League: XI del Marsella vs Real Madrid con Michael Amir Murillo suplente

El lateral panameño Michael Amir Murillo no figura en el once inicial del Olympique de Marsella para medirse al Real Madrid este martes en el inicio de la fase liga de la Champions League 2025-2026.

Los olímpicos llegan motivado a este choque después de golear 4-0 al Lorient en la Ligue 1 de Francia, encuentro que Amir jugó los 90' minutos en el Estadio Vélodrome.

El seleccionado nacional de 29 años de entrar de cambio se convertiría oficialmente en el segundo panameño en disputar la Liga de Campeones después de César Blackman en la edición pasada.

Alineación del Olympique de Marsella vs Real Madrid - Champions League

Gerónimo Rulli, Benjamin Pavard, Leo Balerdi, Emerson, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, Mason Greenwood, Matt O'Riley, Timothy Weah y Pierre Emerick Aubameyang.

El choque se jugará desde las 2:00 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu.