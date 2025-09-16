MLB: Iván herrera sigue produciendo a la ofensiva de los Cardenales

Iván Herrera sigue demostrando su valía en la ofensiva de los Cardenales de San Luis produciendo una carrera en la derrota ante los Rojos de Cincinnati.

Herrera se fue de 4-1 con una anotada, una remolcada en la séptima entrada para igualar el partido de forma momentánea 6-6.

Tras sus problemas de lesiones con distensión del tendón de la corva que lo mantuvo alejado del diamante. A su vuelta, Herrera ha sido un bateador designado casi fijo, con esporádicas actuaciones en la receptoría e inclusive en el jardín izquierdo.

Este año está bateando para .284 con 16 cuadrangulares, 58 remolcadas, 8 bases robadas y .829 de OPS.

En su carrera en MLB, desde su debut en el 2022, Herrera batea para .286, con 21 HRs, 90 impulsadas, 13 bases robadas y .800 de OPS.