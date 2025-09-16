CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  16 de septiembre de 2025 - 16:00

Champions League: Real Madrid remonta al Marsella con doblete de Mbappé

El Real Madrid le dio vuelta al partido con doblete de Kylian Mbappé en un partido donde Michael Amir Murillo se estrenó en la Champions League.

Champions League: Real Madrid remonta al Marsella con doblete de Mbappé
Champions League: Real Madrid remonta al Marsella con doblete de Mbappé AFP

El Real Madrid remontó con uno menos con doblete de Kylian Mbappé para vencer 2-1 al Olympique Marsella en la fecha 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

En un partido de ida y vuelta, con el Madrid generando ocasiones con Kylian Mbappé y un Olympique Marsella liderado por Mason Greenwood.

Los visitantes tomaron ventaja gracias a un robo de balón de Arda Guler, a la contra Mason Greenwood pasó para Timothy Weah que frente al arco disparó de forma potente.

A media hora del partido, una falta de Rodrygo en el área, generó que el francés Mbappé anotara a la derecha de Rulli.

El Madrid se quedó con diez a veinte minutos del final, fue expulsado, quien había entrado en la primera por Trent Alexander Arnold.

Debutó Michael Amir Murillo

A los 77 minutos, se produjo finalmente el debut de Michael Amir Murillo en la UEFA Champions League, siendo el segundo panameño en disputar la Liga de Campeones.

Sobre el final del partido, otro penal convertido por Kylian Mbappé, terminó de darle la vuelta al partido.

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Champions League: EN VIVO tabla de posiciones de la fase de liga

Champions League: Juventus empató ante Borussia Dortmund con tarde de goles en Turín

Recomendadas

Últimas noticias