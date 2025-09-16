Champions League Champions League -  16 de septiembre de 2025 - 12:45

Champions League: XI del Real Madrid para enfrentar al Marsella

El onceno del Real Madrid se enfrentará al Olympique de Marsella en el inicio de la fase liga de la Champions League.

El Olympique de Marsella, al que el Real Madrid ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones en la Champions League con pleno de triunfos, será el rival inicial de los merengues en esta primera fase del torneo.

El atacante francés Kylian Mbappé será el referente en el once inicial de Xabi Alonso, que se estrenará en la competición bajo el mando del equipo blanco.

Rodrygo recibirá la oportunidad de ser titular en lugar de Vinícius Jr.

Los merengues vienen de ganar a la Real Sociedad en LaLiga por marcador de 2-1, gracias a los goles de Mbappé y Arda Guler.

Alineación del Real Madrid vs Olympique de Marsella - Champions League

Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo.

image

El choque está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 2:00 p.m.

