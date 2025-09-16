Michael Amir Murillo se convierte en el segundo panameño en disputar la Champions League

Michael Amir Murillo ingresa de cambio al 77 con el Olympique Marsella y se convierte en el segundo panameño en disputar la UEFA Champions League tras César Blackman.
Ahora Murillo, llega a la Champions luego que el Marsella quedara segundos en la Ligue 1, detrás del PSG.
El equipo francés viene de ganar al Lorient 4-0 en la fecha 4 de la Ligue 1 con Murillo como protagonista provocando el penal que se transformó en el primer gol del partido en los pies de Mason Greenwood. Luego Benjamin Pavard, Angel Gomes y Nayed Aguerd anotaron los otros goles.