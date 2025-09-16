Michael Amir Murillo se convierte en el segundo panameño en disputar la Champions League

Michael Amir Murillo ingresa de cambio al 77 con el Olympique Marsella y se convierte en el segundo panameño en disputar la UEFA Champions League tras César Blackman.

La temporada pasada César Blackman se convertía en el primer panameño en disputar la Liga de Campeones al llegar con el Slovan Bratislava, equipo que quedó en el fondo de la tabla la pasada campaña.

Ahora Murillo, llega a la Champions luego que el Marsella quedara segundos en la Ligue 1, detrás del PSG.

El equipo francés viene de ganar al Lorient 4-0 en la fecha 4 de la Ligue 1 con Murillo como protagonista provocando el penal que se transformó en el primer gol del partido en los pies de Mason Greenwood. Luego Benjamin Pavard, Angel Gomes y Nayed Aguerd anotaron los otros goles.