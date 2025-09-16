LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2025

Este viernes 19 de septiembre inicia la jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con los encuentros de la interconferencias.

La jornada inicia este viernes con el San Francisco vs Sporting SM. Luego el CD Universitario enfrenta al Alianza FC y el Árabe Unido contra Veraguas United. Para el domingo Atlético Nacional enfrenta al Plaza Amador y Tauro FC choca ante CAI. La jornada termina el lunes 22 de septiembre con UMECIT ante Herrera FC.