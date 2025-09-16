LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  16 de septiembre de 2025 - 09:18

LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2025

Este viernes 19 de septiembre inicia la jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los encuentros de la interconferencias.

La jornada inicia este viernes con el San Francisco vs Sporting SM. Luego el CD Universitario enfrenta al Alianza FC y el Árabe Unido contra Veraguas United. Para el domingo Atlético Nacional enfrenta al Plaza Amador y Tauro FC choca ante CAI. La jornada termina el lunes 22 de septiembre con UMECIT ante Herrera FC.

Partidos para la jornada 9 del Clausura 2025 de la LPF

Viernes 19 de septiembre

  • San Francisco vs Sporting San Miguelito en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.

Sábado 20 de septiembre

  • CD Universitario vs Alianza FC en el Estadio Universidad Latina a las 6:00 P.M.
  • Árabe Unido vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.

Domingo 21 de septiembre

  • Atlético Nacional vs Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 4:00 P.M. EN VIVO por RPC
  • Tauro FC vs CAI en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.

Lunes 22 de septiembre

  • UMECIT vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
