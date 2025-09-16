LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2025

Este viernes 19 de septiembre inicia la jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los encuentros de la interconferencias.
Partidos para la jornada 9 del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 19 de septiembre
- San Francisco vs Sporting San Miguelito en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
Sábado 20 de septiembre
- CD Universitario vs Alianza FC en el Estadio Universidad Latina a las 6:00 P.M.
- Árabe Unido vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.
Domingo 21 de septiembre
- Atlético Nacional vs Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 4:00 P.M. EN VIVO por RPC
- Tauro FC vs CAI en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.
Lunes 22 de septiembre
- UMECIT vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.