MAREA ROJA Marea Roja -  15 de septiembre de 2025 - 17:34

José Luis Rodríguez nominado al gol del año de Concacaf

José Luis Rodríguez fue nominado al mejor gol del año de la Concacaf, conoce cuál fue esa anotación.

José Luis Rodríguez nominado al gol del año de Concacaf

José Luis Rodríguez nominado al gol del año de Concacaf

El volante de la selección de Panamá José Luis Rodríguez está nominado al gol del año de la Concacaf y puedes votar en la página oficial de la competición.

Para la temporada 2024/25, los aficionados también podrán votar por el “Gol del Año” en Concacaf.com. Este premio, determinado únicamente por votación popular, celebra el gol más espectacular, técnicamente brillante o decisivo anotado en todas las competiciones de Concacaf durante la temporada.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ NOMINADO

Los nominados son (en orden alfabético por apellido):

  • Jorge Álvarez (Honduras) - Honduras vs. Curaçao [Copa Oro Concacaf] 32’
  • Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) - Pumas UNAM vs. Vancouver Whitecaps FC [Copa de Campeones Concacaf] 33’
  • Denis Bouanga (LAFC) - LAFC vs. Columbus Crew [Copa de Campeones Concacaf] 46’
  • Francisco Calvo (Costa Rica) - Costa Rica vs. Guatemala [Liga de Naciones Concacaf] 71’
  • Melvin Cartagena (C.D. Águila) - C.D. Águila vs. C.D. Olimpia [Copa Centroamericana Concacaf] 53’
  • Esther González (Gotham FC) - LD Alajuelense vs. Gotham FC [Copa de Campeones W Concacaf] 2’
  • Raúl Jiménez (México) - Canadá vs. México [Finales de la Liga de Naciones Concacaf] 75’
  • Lionel Messi (Inter Miami CF) - Inter Miami CF vs. LAFC [Copa de Campeones Concacaf] 35’
  • Eddipo Rodríguez (Cibao FC) - Cibao FC vs. Ouanaminthe FC [Copa del Caribe Concacaf] 33’
  • José Rodríguez (Panamá) - Panamá vs. Costa Rica [Liga de Naciones Concacaf] 45’ + 3’
  • Dante Sealy (Trinidad and Tobago) - Saudi Arabia vs. Trinidad and Tobago [Copa Oro Concacaf] 10’
  • Christine Sinclair (Portland Thorns FC) - Portland Thorns FC vs. Club América Femenil [Copa de Campeones W Concacaf] 13’
En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Un autocrítico José Luis Rodríguez después de duelo ante Guatemala

Mundial Femenino de Futsal 2025: Panamá ya tiene grupo confirmado

Selección de Panamá descendió un puesto en el top 10 del Ranking de CONCACAF

Recomendadas

Últimas noticias