José Luis Rodríguez nominado al gol del año de Concacaf

El volante de la selección de Panamá José Luis Rodríguez está nominado al gol del año de la Concacaf y puedes votar en la página oficial de la competición.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ NOMINADO
Los nominados son (en orden alfabético por apellido):
- Jorge Álvarez (Honduras) - Honduras vs. Curaçao [Copa Oro Concacaf] 32’
- Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) - Pumas UNAM vs. Vancouver Whitecaps FC [Copa de Campeones Concacaf] 33’
- Denis Bouanga (LAFC) - LAFC vs. Columbus Crew [Copa de Campeones Concacaf] 46’
- Francisco Calvo (Costa Rica) - Costa Rica vs. Guatemala [Liga de Naciones Concacaf] 71’
- Melvin Cartagena (C.D. Águila) - C.D. Águila vs. C.D. Olimpia [Copa Centroamericana Concacaf] 53’
- Esther González (Gotham FC) - LD Alajuelense vs. Gotham FC [Copa de Campeones W Concacaf] 2’
- Raúl Jiménez (México) - Canadá vs. México [Finales de la Liga de Naciones Concacaf] 75’
- Lionel Messi (Inter Miami CF) - Inter Miami CF vs. LAFC [Copa de Campeones Concacaf] 35’
- Eddipo Rodríguez (Cibao FC) - Cibao FC vs. Ouanaminthe FC [Copa del Caribe Concacaf] 33’
- José Rodríguez (Panamá) - Panamá vs. Costa Rica [Liga de Naciones Concacaf] 45’ + 3’
- Dante Sealy (Trinidad and Tobago) - Saudi Arabia vs. Trinidad and Tobago [Copa Oro Concacaf] 10’
- Christine Sinclair (Portland Thorns FC) - Portland Thorns FC vs. Club América Femenil [Copa de Campeones W Concacaf] 13’